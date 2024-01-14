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Сегодня, 11:43

Рублев — о победе над Уайлдом: «Не забуду этот матч. Я был даже не на грани поражения, я уже падал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пятая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал победу над бразильцем Тиагу Сейботом Уайлдом (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6)) в первом круге Australian Open.

«Конечно, я не забуду этот матч. Я был даже не на грани поражения в первом матче, я уже падал. Но в последний момент меня поймали. Тиаго — супер опасный игрок, супер талантливый. По ходу матча я много раз вспоминал его встречу с Медведевым на «Ролан Гаррос» (Уайлд выбил россиянина в пяти сетах в первом круге). И когда в пятом сете я упустил так много шансов, я был уверен, что мы увидим повторение истории», — сказал Рублев после матча.

Также россиянин отметил, что на тай-брейке пятого сета при счете 1:4 уже сдался, но это ему помогло.

«Когда я проигрывал 1:4 на тай-брейке, я уже сдался — и, может быть, это мне помогло. Я смирился, что это не мой день, пробил несколько хороших ударов, приемов», — сказал Рублев.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 26-летний теннисист сыграет с победителем матча Кристофер Юбенкс (США) — Таро Даниэль (Япония).

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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