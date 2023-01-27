Ольховский отметил качество игры Хачанова на Australian Open

Экс-теннисист Андрей Ольховский заявил, что россиянин Карен Хачанов показал высокий уровень игры на Открытом чемпионате Австралии, где добрался до полуфинала.

«Да, конечно! На этом турнире нужно отметить сам результат Хачанова, и он связан с игрой. Карен стал действовать увернее, увереннее подавать, мощно играть с задней линии. И этот матч не был каким-то плохим матчем. Тут надо отдать должное Циципасу, который использовал свои шансы. Карен, может быть, чуть-чуть не додавил, но был хорош», — рассказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

По итогам первого турнира «Большого шлема» в сезоне Хачанов, занимающий на данный момент 20-е место в рейтинге АТР, вернется в топ-15.