Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева в трех сетах Марину Чиличу (5:7, 6:7, 6:3, 3:6) в третьем круге Australian Open.

«Чилич играл, как в свои лучшие годы. В том же стиле он обыгрывал Надаля, выигрывал US Open. Это лучшая его игра. Его с середины прошлого года понесло. Потом концовка года: выиграл титул в Москве. Феноменальный теннис! Поэтому он и обыграл Рублева. Я думал, что после третьего сета хорват сникнет, но ничего подобного! Достаточно уверенная игра. Острые удары, хорошая подача. Рублев должен был обыгрывать Чилича! Но хорват был просто сильнее», — сказал Чесноков «СЭ».

Рублев за 2 часа 38 минут отметился 17 эйсами, тремя брейками и двумя двойными ошибками. Его соперник выполнил 24 подачи навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и трижды ошибся на подаче.

Australian Open продлится до 30 января. Общий призовой фонд турнира составляет 54 000 000 долларов.