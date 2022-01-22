Заслуженный тренер России Борис Собкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на вылет российских теннисистов с Australian Open.

«Причина вылета Павлюченковой очевиден — коронавирус. Все мы уже знаем, как эта зараза может влиять на организм человека. Даже когда болезнь проходит в легкой форме, последствия тянутся очень долго. Что касается Даши Касаткиной, она просто играла с соперницей, которая гораздо сильнее ее. Швентек была явной фавориткой на бумаге. Вылет Даши не стал неожиданностью для нас. А Андрей Рублев даже невиновен в своем поражении сегодня. Чилич набрал шикарнейшую форму и выглядел сегодня просто бесподобно. Он был наголову сильнее Рублева. Исход матча можно назвать закономерным», — сказал Собкин «СЭ».

За один соревновательный день с Открытого чемпионата Австралии по теннису выбыли Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.