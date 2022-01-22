Кафельников: «Стагнация в игре Рублева просматривается»

Победитель Australian Open-1999 Евгений Кафельников прокомментировал поражение Андрея Рублева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии против хорвата Марена Чилича.

— Как оцениваете выступление Рублева в матче с Чиличем?

— Я думаю, для стандарта Андрея — это очень плохое выступление, — цитирует Кафельникова Eurostavka.

— По ходу матча было ощущение, что Чилич на голову сильнее Андрея.

— Может быть. Как не парадоксально, Чилич переигрывал Рублева в тех компонентах, где Андрей должен быть сильнее на голову. Знаете, это немного настораживает. Не знаю с чем это связано, но какая-то определенная стагнация в игре Андрея просматривается, что, конечно, сильно настораживает.

— Даже если судить не по этому матчу, есть ощущение, что Рублев проседает психологически: сильно нервничает, когда проигрывает.

— Я думаю, подсознательно он помнит, что некоторый период времени все складывалось так, как он хотел: он играл мощно, теннисисты не справлялись с его скоростью. Сейчас все не так, видимо. Из-за это нервничает, не может правильные ключи найти, как свою игру перестроить.

Я очень много раз говорил, что Андрей технически оснащен. Надо пользоваться тем, чем умеет выигрывать. Но то, что я сейчас вижу, очень сильно настораживает.