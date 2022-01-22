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Сегодня, 15:45

Рублев уступил в четырех сетах Чиличу в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Рублев уступил в четырех сетах хорвату Чиличу в третьем круге Australian Open
Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Он в трех сетах проиграл Марину Чиличу из Хорватии — 5:7, 6:7, 6:3, 3:6.

Напомним, что в стартовом раунде российский теннисист разгромил итальянца Джанлуку Маджера. А потом была уверенная победа над литовцем Ричардасом Беранкисом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Марин Чилич (Хорватия, 27) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

Australian Open
Андрей Рублев
Марин Чилич
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