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Сегодня, 16:50

Чесноков: «После квалификации сразу сказал: «Мирра Андреева доставит сложности любому игроку»

Чесноков отреагировал на выход Мирры Андреевой в третий круг Уимблдона
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал для «СЭ» выход российской теннисистки Мирры Андреевой в третий круг Уимблдона на отказе чешки Барборы Крейчиковой (6:3, 4:0).

«Андреева выиграла три турнира W60 из четырех. Она получила wildcard, прошла Фернандес и Хаддад Майю, справилась с квалификацией на «Роллан Гаррос» и «Уимблдоне». После турнира она впервые в своей карьере войдет в топ-100, — сказал Чесноков «СЭ». — Это очень хороший результат для 16-летнего игрока. Когда она только прошла квалификацию, и я еще не знал, против кого она будет играть по сетке, сразу же сказал: «Эта теннисистка доставит сложности любому игроку в WTA». Может быть, она пока не готова обыгрывать таких теннисисток, как Свентек или Соболенко, но у нее хорошие ноги, и она заранее знает, куда двинется игрок».

Также Чесноков ответил на вопрос, не помешает ли Андреевой сейчас ее юный возраст.

«Она молода, только начинает карьеру и психологически на всех «лезет». Нервная система у нее абсолютно чистая. Сейчас она набрала силы и очки. Но когда она попадет в десятку или двадцатку мира, другие молодые игроки будут «лезть» на нее. Ей придется доказывать, что она неспроста находится в топе. Но сейчас рано об этом говорить», — добавил он.

Следующей соперницей Андреевой станет россиянка Анастасия Потапова.

Мирра Андреева. Мирра разгромила победительницу «Большого шлема». Андреева точно дебютирует в топ-100
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Мирра Андреева
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