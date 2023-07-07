Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:44

На Уимблдоне журналист поздравил с победой снявшуюся с матча теннисистку Бадосу

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Паула Бадоса.
Фото AFP

Один из журналистов на Уимблдоне поздравил испанку Паулу Бадосу с выходом в третий круг турнира, несмотря на то, что спортсменка снялась с игры второго круга против Марты Костюк.

Бадоса из-за травмы отказалась продолжать игру при счете 2:6, 0:1 в пользу соперницы.

«Поздравляю вас с победой», — приводит Daily Mail слова журналиста на пресс-конференции после матча.

«Вообще-то, я только что проиграла», — заявила Бадоса.

«Ой, вы не выиграли? Вы пропустили несколько матчей из-за травм. Можете рассказать, какой сейчас у вас уровень физической формы, насколько вы уверены в себе?» — продолжил журналист.

«Сейчас я точно не в лучшей форме. Только что я снялась с матча. Хотелось бы, чтобы я чувствовала себя лучше», — ответила испанка.

Бадоса отметила, что причина ее травмы — последствия стрессового перелома, который она получила ранее. Теннисистка объявила, что будет вынуждена сняться с микста Уимблдона, в котором должна была выступить с греком Стефаносом Циципасом.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/6/
Теннис
Уимблдон
2
0
Читайте также
Новая роль Семака, интрига вокруг Кузяева и Вендела. «Зенит» серьезно обновляется
Хесус Медина близок к переходу в «Спартак» из ЦСКА
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Уимблдон-2023: расписание 7 июля в мужском одиночном разряде
Уимблдон-2023: расписание 7 июля в женском одиночном разряде
Соболенко победила Грачеву и сыграет против Блинковой в третьем круге Уимблдона
Чесноков: «После квалификации сразу сказал: «Мирра Андреева доставит сложности любому игроку»
Береттини обыграл Де Минаура во втором круге Уимблдона
Медведев близок к личному рекорду на Уимблдоне. Россиянин обыграл неудобного соперника за два дня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Береттини обыграл Де Минаура во втором круге Уимблдона

Чесноков: «После квалификации сразу сказал: «Мирра Андреева доставит сложности любому игроку»
Новости
RSS RSS
Все новости