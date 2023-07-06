Потапова сыграет с Миррой Андреевой в третьем круге Уимблдона

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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла Каю Юван из Словении во втором круге Уимблдона — 6:3, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 38 минут.

В следующем круге Потапова сыграет с другой россиянкой Миррой Андреевой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 22) — Кая Юван (Словения, Q) — 6:3, 7:5

Джессика Пегула (США, 4) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4