Алькарас провел свою первую тренировку в Мельбурне с Руудом
Испанский теннисист Карлос Алькарас в воскресенье, 7 января, прибыл в Мельбурн в преддверии Открытого чемпионата Австралии-2024.
Вторая ракетка мира уже провел свою первую тренировку на кортах в Мельбурне. В рамках подготовки к турниру он сыграл вместе с норвежцем Каспером Руудом.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января. Ранее стало известно, что с турнира из-за травмы снялся соотечественник Алькараса Рафаэль Надаль.
20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.
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