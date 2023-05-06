Алькарас: «Надеюсь, к «Ролан Гаррос» Надаль будет готов, этого хочет весь теннисный мир»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал отказ своего соотечественника Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Риме.

— Если он решил не ехать в Рим, значит, он не готов, — цитирует L'Equipe Алькараса. — Грустно видеть, как он пропускает турниры, особенно грунтовую серию, которая так для него важна. Надеюсь, к «Ролан Гаррос» он будет на 100% готовым — этого хочет весь теннисный мир.

«Ролан Гаррос» в 2023 году пройдет с 28 мая по 11 июня.