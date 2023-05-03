Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:26

Радукану пропустит «Ролан Гаррос» и Уимблдон из-за травмы

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Британская теннисистка Эмма Радукану в социальной сети сообщила, что пропустит несколько месяцев из-за травмы.

20-летняя спортсменка перенесла операции на обеих кистях, также ей сделают операцию на лодыжке.

«В последние 10 месяцев меня беспокоила боль в обеих руках. Я старалась справиться с этим и выступать, в конце года я снизила нагрузку и меньше играла на турнирах, но это не помогло. Чтобы решить проблему, мне нужна была операция на обеих руках. Я вынуждена сообщить, что пропущу несколько месяцев и перенесу еще одну операцию на лодыжке. Неприятно это говорить, но я не сыграю на летних турнирах. Спасибо болельщикам за поддержку», — написала Радукану.

Таким образом, теннисистка не сможет выступить на «Ролан Гаррос», который пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня, а также на Уимблдоне (3-16 июля).

Теннис
Эмма Радукану
0
Читайте также
«Челси» конец? У лондонцев все очень плохо
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выедены из строя
Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерер в этом году посетит Уимблдон
Новости
RSS RSS
Все новости