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Сегодня, 11:21

Алькарас рассказал, что поставил бы себя на первое место в списке фаворитов «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что считает себя фаворитом на победу на «Ролан Гаррос». Турнир пройдет с 22 мая по 11 июня 2023 года.

«Есть Циципас, Джокович. Если Надаль сможет сыграть, это всегда будет его турнир. Но я поставил бы себя на первое место в списке фаворитов», — цитирует Алькараса Marca.

Ранее Алькарас в полуфинале турнира ATP в Мадриде обыграл хорватского теннисиста Борну Чорича со счетом 6:4, 6:3. В финале испанец встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом, обыгравшим в полуфинале россиянина Аслана Карацева. Игра состоится завтра, 7 мая.

Теннис
Карлос Алькарас
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