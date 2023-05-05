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Сегодня, 18:28

Надаль снялся с «Мастерса» в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Риме.

«Привет всем! Мне очень жаль сообщать, что я не смогу быть в Риме. Вы все знаете, как мне больно пропустить еще один турнир, который ознаменовал мою профессиональную карьеру благодаря любви и поддержке итальянских болельщиков.

Хотя я заметил улучшение в последние несколько дней, прошло много месяцев без возможности тренироваться на высоком уровне, и процесс реадаптации имеет свои сроки, и у меня нет выбора, кроме как принять их и продолжать работать. Крепко обнимаю всех вас», — написал Надаль в своем Twitter-аккаунте.

36-летний испанец 10 раз выигрывал «Мастерс» с Риме. Он является рекордсменом турнира по количеству титулов.

Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7). 

Турнир в Риме пройдет с 10 по 21 мая.

Источник: Twitter Рафаэля Надаля
Теннис
Рафаэль Надаль
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