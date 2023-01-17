Селиваненко: «Карацев боролся достойно. Подвело большое количество двойных ошибок»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российского теннисиста Аслана Карацева от болгарина Григора Димитров (6:7; 5:7; 2:6) в первом круге Australian Open.

«Само по себе проиграть Григору никому не зазорно. И в первых двух сетах Аслан боролся достойно. В целом, конечно, подвели такое количество двойных ошибок и реализация брейк-пойнтов. Удастся ли Аслану вернуться на более высокий уровень? Результат всегда складывается из множества факторов — подготовка, команда вокруг, везение и многое другое. Если все сложится, то Аслан — игрок как минимум того же уровня игры, который он показывал в позапрошлом сезоне», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

После Открытого Чемпионата Австралии Карацев выпадет из топ-90 рейтинга ATP. В прошлом году в это время россиянин был на 15-м месте.