Александрова и Чжаосюань прошли во второй круг Уимблдона в парном разряде
Российская теннисистка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань обыграли Николь Меличар (США) и Эллен Перес (Австралия) в первом круге Уимблдона в парном разряде — 6:4, 7:6 (9:7).
Игра продолжалась 1 час 38 минут.
В следующем круге пара встретится с победительницами противостояния Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 4) — 6:4, 7:6 (9:7)
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