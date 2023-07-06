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Сегодня, 17:45

Рублев обыграл Карацева и вышел в третий круг Уимблдона

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев обыграл соотечественника Аслана Карацева во втором круге Уимблдона — 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5. Матч длился 2 часа 54 минуты.

Рублев за игру сделал 12 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. У Карацева — 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 из 4 брейк-пойнтов.

Рублев в следующем круге встретится с сильнейшим в поединке между Давидом Гоффеном (Бельгия) и Томасом Барриос-Верой (Чили).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Аслан Карацев (Россия) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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