Рублев обыграл Карацева и вышел в третий круг Уимблдона
Россиянин Андрей Рублев обыграл соотечественника Аслана Карацева во втором круге Уимблдона — 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5. Матч длился 2 часа 54 минуты.
Рублев за игру сделал 12 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. У Карацева — 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 из 4 брейк-пойнтов.
Рублев в следующем круге встретится с сильнейшим в поединке между Давидом Гоффеном (Бельгия) и Томасом Барриос-Верой (Чили).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Аслан Карацев (Россия) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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