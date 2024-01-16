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Сегодня, 09:52

Бублик проиграл 137-й ракетке мира Нагалу в первом круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Бублик.
Фото AFP

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл представителю Индии Сумиту Нагалу в первом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 4:6, 2:6, 6:7 (5:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 38 минут.

27-я ракетка мира Бублик 13 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету 137-й ракетки мира Нагала 1 эйс, ни одной двойной и 6 реализованных брейк-пойнтов 12.

Во втором круге турнира Нагал сыграет с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Шан Цзюньчэн (Китай).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Сумит Нагал (Индия, Q) — Александр Бублик (Казахстан, 31) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:5)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Теннис
Australian Open
Александр Бублик
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