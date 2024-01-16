Свентек — о матче с Кенин: «Я чувствовала себя немного не в своей тарелке»

Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о матче против американки Софии Кенин в первом круге Открытого чемпионата Австралии-2024.

Первая ракетка мира победила со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

«Я чувствовала себя немного не в своей тарелке. Температура была выше, чем в любом другом матче в этом сезоне. Мне нужно было к этому адаптироваться. Я хотела быть более агрессивной. Но с другой стороны, я немного отступала», — приводит пресс-служба WTA слова Свентек.

Также она поделилась ожиданиями от встречи с американкой Дэниэлл Коллинз, которой проиграла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2022.

«Я постараюсь изо всех сил. Дэниэлл — действительно хорошая теннисистка. У нас с ней были очень напряженные игры. С другой стороны, наш последний матч был красивым, судя по счету, я все контролировала», — добавила спортсменка.

Матч между Свентек и Коллинз в рамках второго круга Australian Open пройдет 17 января.