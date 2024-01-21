Алекс Де Минаур — Андрей Рублев: видеообзор матча четвертого круга Australian Open

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Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над австралийцем Алексом Де Минауром в четвертом круге Australian Open.

Встреча прошла 21 января и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу россиянина.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Australian Open.

В четвертьфинале Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).