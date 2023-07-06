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Сегодня, 18:03

16-летняя Мирра Андреева стала третьим самым молодым квалифайером, дошедшим до третьего круга Уимблдона

Руслан Минаев
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Мирра Андреева.
Фото AFP

Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона. Теннисистка на отказе обыграла чешку Барбору Крейчикову — 6:3, 4:0.

Таким образом, Андреева в возрасте 16 лет и 68 дней стала третьей самой молодой в истории теннисисткой из квалификации, которая пробилась в третий круг.

Она уступает лишь Ким Кляйстерс (в 1999 году) и Коко Гауфф (в 2019-м).

В третьем круге Уимблдона Андреева сыграет с победительницей пары Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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