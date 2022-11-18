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Сегодня, 16:14

Надаль отреагировал на новость о том, что Джоковичу разрешили въезд в Австралию

Алина Савинова
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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал новость о том, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу официально разрешили въезд в Австралию.

«Я всегда говорил, что теннис становится лучше, когда на корте выступают сильнейшие игроки. В прошлом году в Австралии был большой беспорядок, что не пошло на пользу нашему спорту, но это осталось в прошлом. Роджер больше не играет. Я пропустил много турниров «Большого шлема» из-за травм. Новак не смог сыграть в Австралии. Теперь Джокович сможет выступить там. Это самая лучшая новость из всех возможных, особенно учитывая, что теперь вирус находится под контролем. Рад за него. Рад за турнир. Рад за болельщиков. Вот и все», — приводит Eurosport слова испанца.

17 ноября новый министр иммиграции Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу Джоковича, что повлекло за собой запрет на въезд в страну в течение трех лет.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/atp-finals/2022/rafael-nadal-reacts-to-novak-djokovic-being-allowed-to-compete-at-australian-open-after-big-mess-in-_sto9230942/story.shtml
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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