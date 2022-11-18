Надаль отреагировал на новость о том, что Джоковичу разрешили въезд в Австралию

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал новость о том, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу официально разрешили въезд в Австралию.

«Я всегда говорил, что теннис становится лучше, когда на корте выступают сильнейшие игроки. В прошлом году в Австралии был большой беспорядок, что не пошло на пользу нашему спорту, но это осталось в прошлом. Роджер больше не играет. Я пропустил много турниров «Большого шлема» из-за травм. Новак не смог сыграть в Австралии. Теперь Джокович сможет выступить там. Это самая лучшая новость из всех возможных, особенно учитывая, что теперь вирус находится под контролем. Рад за него. Рад за турнир. Рад за болельщиков. Вот и все», — приводит Eurosport слова испанца.

17 ноября новый министр иммиграции Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу Джоковича, что повлекло за собой запрет на въезд в страну в течение трех лет.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.