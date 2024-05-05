Янчук: «Рублев выглядел солиднее всех своих соперников в Мадриде, и в финале он будет фаворитом»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы Андрея Рублева на победу в финальном матче турнира в Мадриде.

В воскресенье, 5 мая, восьмая ракетка мира сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Начало встречи — в 19.30 мск.

«Рублев хорошо играл на протяжении всего турнира, хорошо подавал, заработал его любимый удар справа. Сейчас его ждет финал, и это будет самый трудный матч после встречи с Алькарасом. Андрей выглядел солиднее всех своих соперников в Мадриде, и в финале он будет фаворитом, но соперник тоже очень силен и обыграть его будет непросто, нужно приложить много усилий. Будем болеть за нашего спортсмена и следить за ним» , — приводит слова Янчука ТАСС.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча Рублева и Оже-Альяссима.