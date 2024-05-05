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Сегодня, 15:12

Чесноков назвал Рублева фаворитом матча с Оже-Альяссимом в финале «мастерса» в Мадриде

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между Андреем Рублевым и Феликсом Оже-Альяссимом в финале «мастерса» в Мадриде.

Игра состоится в воскресенье, 5 мая. Начало встречи — в 19.30 мск.

«Рублев сейчас так классно играет, что я не хочу говорить, что он может проиграть Феликсу. Он реально фаворит в этом матче, так что я не могу ничего сказать другого. Альяссим здорово сыграл против Синнера, ни отдал ни одного гейма, с Лехечкой 3:3 матч закончился. Феликсу не очень комфортно будет, так как он уже три дня вне тенниса. Для меня в этом матче Рублев очевидный фаворит», — передает слова Чеснокова Vprognoze.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча Рублева и Оже-Альяссима.

Источник: vprognoze.ru.
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Феликс Оже-Альяссим
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