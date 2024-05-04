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Сегодня, 17:29

Кафельников: «Рублев удивляет и выжимает из себя максимум в Мадриде»

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Победитель двух турниров Большого шлема, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников оценил игру Андрея Рублева на турнире в Мадриде.

26-летний россиянин вышел в финал «мастерса», где в воскресенье сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Выступление Рублева в Мадриде стало удивительным и для меня, и для всех, учитывая, что к турниру он подошел с серией из четырех поражений. Он молодец и выжимает по ходу турнира максимум возможного», — приводит ТАСС слова Кафельникова.

Рублев — восьмая ракетка мира, в обновленном рейтинге он переместится на седьмую позицию. Россиянин выиграл 15 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала.

Источник: ТАСС
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
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