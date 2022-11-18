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Сегодня, 18:57

Тони Надаль: «Когда Рафа приехал сюда, он был недостаточно подготовленным»

Алина Савинова
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Тони Надаль, дядя второй ракетки мира Рафаэля Надаля, поделился впечатлениями от игры испанского теннисиста в его заключительном матче на Итоговом турнире ATP.

«Это было хорошо. Для моего племянника это был важный матч, потому что я знал, что когда Рафа приехал сюда, он был недостаточно подготовленным. Выступать здесь очень трудно, потому что уже в первом матче ты играешь против одного из лучших теннисистов в мире.

Когда он приехал на Открытый чемпионат Австралии, например, он играл не слишком хорошо в первой игре, во второй и третьей тоже, затем его игра становилась все лучше и лучше. Это то, что он сделал там, но здесь это невозможно", — приводит Eurosport слова Тони Надаля.

36-летний испанец в своем третьем матче на Итоговом турнире одержал победу над норвежцем Каспером Руудом (7:5, 7:5). В предыдущих двух встречах он потерпел поражение — сначала от американца Тейлора Фритца, затем от Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/atp-finals/2022/exclusive-toni-nadal-tips-star-for-world-no.-1-and-reacts-to-rafael-nadal-crashing-out-at-atp-finals_sto9231105/story.shtml
Теннис
Рафаэль Надаль
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