Тони Надаль: «Когда Рафа приехал сюда, он был недостаточно подготовленным»

Тони Надаль, дядя второй ракетки мира Рафаэля Надаля, поделился впечатлениями от игры испанского теннисиста в его заключительном матче на Итоговом турнире ATP.

«Это было хорошо. Для моего племянника это был важный матч, потому что я знал, что когда Рафа приехал сюда, он был недостаточно подготовленным. Выступать здесь очень трудно, потому что уже в первом матче ты играешь против одного из лучших теннисистов в мире.

Когда он приехал на Открытый чемпионат Австралии, например, он играл не слишком хорошо в первой игре, во второй и третьей тоже, затем его игра становилась все лучше и лучше. Это то, что он сделал там, но здесь это невозможно", — приводит Eurosport слова Тони Надаля.

36-летний испанец в своем третьем матче на Итоговом турнире одержал победу над норвежцем Каспером Руудом (7:5, 7:5). В предыдущих двух встречах он потерпел поражение — сначала от американца Тейлора Фритца, затем от Феликса Оже-Альяссима из Канады.