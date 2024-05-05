Селиваненко о победе Рублева на «мастерсе» в Мадриде: «Андрей провел великолепный турнир»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Андрея Рублева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (4:6, 7:5, 7:5) в финале турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

«Андрей провел великолепный турнир, снова играя в тот теннис, который приносит ему удовольствие и победы», — сказал Селиваненко «СЭ».

26-летний Рублев выиграл второй «мастерс» в карьере, ранее он победил в Монте-Карло в 2023-м. Также он пять раз становился победителем на турнирах ATP-500 и девять раз — на турнирах ATP-250. Всего на счету россиянина 16 титулов и 25 финалов на турнирах ATP.