Дмитриева о победе Рублева на «мастерсе» в Мадриде: «Рада, что Андрей нашел свой теннис и стал хозяином положения»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» победу Андрея Рублева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (4:6, 7:5, 7:5) в финале турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

«Начало было удивляющее. Я была уверена, что Андрей должен был выиграть достаточно убедительно. Но он начал очень неудачно. Это предопределило серьезную борьбу на протяжении всего матча. Затем Андрей нашел, может быть, не лучшую свою игру, но оптимальную. Не позволял сопернику уйти вперед, держал его все время на привязи. Я очень рада, что Андрей после сложных пяти поражений до этого турнира, нашел свой теннис и стал хозяином положения, все время активен, постоянно атакует. Поздравляю!», — сказала Дмитриева «СЭ».

26-летний Рублев выиграл второй «мастерс» в карьере, ранее он победил в Монте-Карло в 2023-м. Также он пять раз становился победителем на турнирах ATP-500 и девять раз — на турнирах ATP-250. Всего на счету россиянина 16 титулов и 25 финалов на турнирах ATP.

(Софья Грецкая)