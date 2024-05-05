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Рублев — Оже-Альяссим: видеообзор финала «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Россиянин Андрей Рублев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 4:6, 7:5, 7:5.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Tennis TV.

26-летний Рублев выиграл второй «мастерс» в карьере, ранее он победил в Монте-Карло в 2023-м. Также он пять раз становился победителем на турнирах ATP-500 и девять раз — на турнирах ATP-250. Всего на счету россиянина 16 титулов и 25 финалов на турнирах ATP.

Теннис
Андрей Рублев
Феликс Оже-Альяссим
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Рублев выиграл второй «мастерс» и 16-й титул ATP за карьеру

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