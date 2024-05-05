Синнер сообщил, что может пропустить «Ролан Гаррос-2024»

Вторая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата Австралии-2024 Янник Синнер заявил, что может пропустить «Ролан Гаррос-2024», если не успеет полностью восстановиться к турниру.

4 мая стало известно, что итальянец не сыграет на предстоящем турнире в Риме из-за повреждения бедра.

«Мы узнали, что кое-что не на 100% в порядке, но у нас все под контролем. Если не удастся полностью восстановиться, я немного задержусь с возвращением. Забота о теле гораздо важнее, чем все остальное.

Подготовка к «Ролан Гаррос» явно не будет оптимальной, но мы сделаем все возможное, чтобы приехать туда в наилучших условиях, но играть на «Шлеме» без практики в Риме нелегко», — приводит слова Синнера пресс-служба «мастерса» в Риме.

«Ролан Гаррос-2024» пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующим победителем турнира «Большого шлема» является серб Новак Джокович, обыгравший в финале норвежца Каспера Рууда.