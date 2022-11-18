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Сегодня, 12:10

Селиваненко считает, что матч Рублев — Циципас будет напряженным: «На кону стоит выход из группы»

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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от третьего матча группового этапа Итогового турнира между Андреем Рублевым и Стефаносом Циципасом.

«В любом случае, будет напряженный матч, на кону стоит выход из группы и большое количество очков, и история их взаимоотношений, поэтому думаю, что нам просто надо наслаждаться увлекательной игрой», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Матч за второе место Итогового турнира состоится 18 ноября, в 23:00.

Теннис
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
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