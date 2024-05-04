Селиваненко оценил выход Оже-Альяссима в финал турнира в Мадриде на отказе двух соперников

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о том, заслужен ли выход в финал «мастерса» в Мадриде канадца Феликса Оже-Альяссима.

На пути к финалу канадский теннисист прошел Янника Синнера, который снялся до начала матча, и Иржи Легечку, не сумевшего из-за травмы доиграть полуфинальную встречу.

«Вопросы про справедливость и заслуженность выхода в финал всегда очень субъективны и вряд ли имеют однозначный ответ. В теннисе может все решить один мяч или одно движение», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В финале турнира в Мадриде Феликс Оже-Альяссим сыграет против россиянина Андрея Рублева. Матч между ними пройдет 5 мая.