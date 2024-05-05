Рублев выиграл второй «мастерс» и 16-й титул ATP за карьеру

Россиянин Андрей Рублев выиграл второй турнир серии ATP 1000 за карьеру.

8-я ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5) в решающем матче «мастерса» в Мадриде.

Ранее россиянин становился чемпионом в Монте-Карло-2023, победив датчанина Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5).

Также на счету Рублева пять побед на турнирах серии ATP 500 и девять побед на турнирах серии ATP 250. Всего теннисист выиграл 16 титулов в 25 финалах в карьере.