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Сегодня, 23:05

Рублев выиграл второй «мастерс» и 16-й титул ATP за карьеру

Руслан Минаев
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Россиянин Андрей Рублев выиграл второй турнир серии ATP 1000 за карьеру.

8-я ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5) в решающем матче «мастерса» в Мадриде.

Ранее россиянин становился чемпионом в Монте-Карло-2023, победив датчанина Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5).

Также на счету Рублева пять побед на турнирах серии ATP 500 и девять побед на турнирах серии ATP 250. Всего теннисист выиграл 16 титулов в 25 финалах в карьере.

Теннис
Андрей Рублев
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