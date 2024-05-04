Селиваненко: «Раз Рублев и Оже-Альяссим в финале, значит, они на турнире в Мадриде лучше и удачливее остальных»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил финальную пару на турнире в Мадриде. В решающем матче сыграют россиянин Андрей Рублев и канадец Феликс Оже-Альяссим.

«Раз Андрей и Феликс в финале, значит, они на этом турнире лучше и удачливее остальных. Так же как расклад предыдущих встреч, он может давать возможность делать предположения, но не определяет результат новой игры», — цитирует Селиваненко LiveResult.

Матч между теннисистами пройдет в воскресенье, 5 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени.