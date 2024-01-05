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Сегодня, 22:12

Надаль не уверен, что сыграет на Australian Open

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль после возникшей проблемы с бедром в четвертьфинале турнира в Брисбене оценил свои шансы выступить на Открытом чемпионате Австралии-2024.

«Я не знаю. Надеюсь, у меня будет возможность потренироваться на следующей неделе и сыграть в Мельбурне. Если честно, я сейчас ни в чем не уверен на сто процентов», — цитирует tennis-infinity.com Надаля.

37-летний испанец уступил Джордану Томпсону в четвертьфинальном матче турнира в Брисбене (7:5, 6:7 (6:8), 3:6). В третьем сете этой встречи он брал медицинский тайм-аут из-за болей в бедре.

На турнире в Брисбене Надаль провел свои первые матчи после паузы. Испанец не принимал участия в соревнованиях с момента получения травмы на Australian Open-2023.

Теннис
Рафаэль Надаль
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