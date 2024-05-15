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Вавринка сомневается, что Маррей завершит карьеру в этом году

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка поделился мнением о карьере британского теннисиста Энди Маррея.

«Как мне кажется, наши карьеры невозможно сравнивать. Он всегда впереди, он выиграл намного больше титулов, и его уровень был намного ближе к «Большой тройке» в течение десяти лет», — приводит Daily Express слова Вавринки.

В феврале британец заявил, что вряд ли будет играть после этого лета. Вавринка считает, что Маррей говорил о завершении спортивной карьеры на эмоциях.

«Я не уверен, что он собирается уйти этим летом. Я лично так не думаю, но посмотрим, как пойдет. Думаю, когда он объявил об уходе, это произошло во многом из-за эмоций после поражения в матче, и я не уверен, что он прекратит выступать этим летом», — добавил он.

Ранее Маррей снялся с «мастерса» в Риме. Сообщалось, что 36-летний спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в Майами. У него был диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/tennis/1898612/Andy-Murray-Stan-Wawrinka-retirement-exclusive
Теннис
Стэн Вавринка
Энди Маррей
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