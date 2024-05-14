Тарпищев о вылете Рублева: «Андрей еще не восстановился после Мадрида»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о вылете Андрея Рублева с турнира в Риме.

В понедельник, 13 мая, шестая ракетка мира проиграл представителю Франции Александру Мюллеру (6:3, 2:6, 3:6) в матче третьего круга соревнований.

«Рублев еще не восстановился после Мадрида. Тем более там у него была температура, горло болело. Плюс корт медленный, неудобный для него. Но при всем при этом он мог выиграть и пройти дальше», — цитирует Тарпищева ТАСС.

5 мая Рублев стал победителем «мастерса» в Мадриде. В финале турнира россиянин победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.