Селиваненко о поражении Медведева в четвертом круге «мастерса» в Риме: «Сказался эффект накопившейся усталости»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева от американца Томми Пола (1:6, 4:6) в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Риме.

«Даниил еще после предыдущего матча сам не выразил особого удовлетворения от своей игры, которая далась ему очень тяжело. А сегодня, по всей видимости, эффект накопившейся усталости или какого-то другого фактора сыграл свою роль. Так зачастую бывает», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев выигрывал «мастерс» в Риме в 2023 году.

Томми Пол вышел в четвертьфинал турнира и встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который победил аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.

(Софья Грецкая)