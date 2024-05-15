Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 23:47

Зверев вышел в полуфинал «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Немец Александр Зверев победил американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 27 минут. Зверев за игру сделал 6 эйсов и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в финал 5-я ракетка мира встретится с чилийцем Алехандро Табило.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 3) — Тэйлор Фритц (США, 11) — 6:4, 6:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Тэйлор Фритц
3
Читайте также
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Хачанова требуют отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили: «В команде должно быть два-три звездных легионера»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Янчук назвал неудачным выступление российских теннисистов на «мастерсе» в Риме

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости