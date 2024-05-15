Зверев вышел в полуфинал «мастерса» в Риме

Немец Александр Зверев победил американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 27 минут. Зверев за игру сделал 6 эйсов и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в финал 5-я ракетка мира встретится с чилийцем Алехандро Табило.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 3) — Тэйлор Фритц (США, 11) — 6:4, 6:3