Зверев вышел в полуфинал «мастерса» в Риме
Немец Александр Зверев победил американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:4, 6:3.
Матч длился 1 час 27 минут. Зверев за игру сделал 6 эйсов и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.
За выход в финал 5-я ракетка мира встретится с чилийцем Алехандро Табило.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 3) — Тэйлор Фритц (США, 11) — 6:4, 6:3
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