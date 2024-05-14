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Табило — о победе над Хачановым: «Счастлив, что собрался с мыслями после матча с Джоковичем»

Руслан Минаев
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Чилиец Алехандро Табило поделился мнением о выходе в четвертьфинал «мастерса» в Риме.

В четвертом круге он обыграл россиянина Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (12:10).

«Это потрясающее чувство. За плечами — много тяжелой работы с командой, со всеми взлетами и падениями. Выйти в свой первый четвертьфинал «мастерса» — это не описать словами.

После победы над Джоковичем я просто выключил телефон и старался быть с командой, с близкими. [После победы над Хачановым] я просто счастлив, потому что удалось собраться с мыслями и сыграть в свой теннис», — цитирует чилийца пресс-служба ATP.

В матче за выход в полуфинал соперником Табило станет китаец Чжичжэнь Чжан.

Теннис
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