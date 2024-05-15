Джокович прошел медицинское обследование после попадания бутылки в голову

Сербский теннисист Новак Джокович прошел медицинское обследование в Белграде, сообщает Republika.

По информации источника, здоровью 36-летнего спортсмена ничего не угрожает. Обследование не выявило никаких последствий после попадания бутылки в голову Джоковича.

10 мая Джокович раздавал автографы после победы над французом Корентеном Муте во втором круге турнира в Риме. В этот момент в голову 36-летнего теннисиста попала бутылка, которая выпала у одного из болельщиков.

Позже серб заявил, что после инцидента испытывал головные боли, тошноту и головокружение.