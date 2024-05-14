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Сегодня, 18:34

Ольховский считает, что Хачанов выглядел хорошо в матче с Табило

Руслан Минаев
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Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о поражении россиянина Карена Хачанову чилийцу Алехандро Табило (6:7 (5:7), 6:7 (10:12) в четвертом круге «мастерса» в Риме.

«Очень тяжелый, равный матч. Табило хорошо играл, он поверил в свои силы после победы над Джоковичем, поймал кураж. Матч был реально интересный, где-то более удачлив был Табило, но Карен тоже играл хорошо. Игра у него есть, я думаю, у Хачанова все будет хорошо», — цитирует Ольховского ТАСС.

В матче за выход в полуфинал соперником Табило станет китаец Чжичжэнь Чжан.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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