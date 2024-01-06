Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:52

Сафиуллин проиграл Руне в полуфинале турнира в Брисбене

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил датчанину Хольгеру Руне в полуфинале турнира ATP в Брисбене — 4:6, 6:7 (0:7).

Игра продолжалась 1 час 39 минут.

Руне в финале сыграет с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 2).

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Хольгер Руне (Дания, 1) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 7:6 (7:0)

Теннис
Роман Сафиуллин
Хольгер Руне
2
4
Читайте также
Артур, Ахметов, Педро, Нино... «Зенит» разбушевался в стремлении обойти «Краснодар»
Биография Джастина Гейджи: жизнь и карьера в UFC последнего соперника Хабиба
Расчет гаубицы Д-30 с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ
Глава села Пушкино на западе Украины отказался сносить советский памятник
В Британии начали готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США
Умер прославившийся в инциденте с «Аэрофлотом» толстый кот Виктор
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль не уверен, что сыграет на Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости