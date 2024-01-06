Сафиуллин проиграл Руне в полуфинале турнира в Брисбене
Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил датчанину Хольгеру Руне в полуфинале турнира ATP в Брисбене — 4:6, 6:7 (0:7).
Игра продолжалась 1 час 39 минут.
Руне в финале сыграет с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 2).
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Хольгер Руне (Дания, 1) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 7:6 (7:0)
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