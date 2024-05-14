Матч 4-го круга «мастерса» в Риме Медведев — Пол начнется после 17:00 14 мая

Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет в матче четвертого круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) против американца Томми Пола во вторник, 14 мая. Встреча начнется не ранее 17:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Медведев — Пол можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим ниже несколько вариантов — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Соперники трижды встречались на корте ранее. Все три встречи остались за российским теннисистом.

Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. В прошлом году четвертая ракетка мира в финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

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