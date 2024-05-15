Зверев: «Как только я найду свой ритм, смогу победить любого»

Немецкий теннисист Александр Зверев верит, что в скором времени найдет необходимый ритм игры и сможет обыгрывать любого соперника.

«Я постепенно нахожу свой ритм, это правда. В своих мыслях я считаю себя игроком, который, к сожалению, пока может проиграть кому угодно. Так и было до этого. Но я также знаю, что как только найду свой ритм, найду в себе силы, то смогу победить любого, особенно на грунтовом покрытии, поэтому мне нужно сосредоточиться на себе. Тогда, я думаю, это даст мне больше шансов на победу», — приводит Sportskeeda слова Зверева.

Ранее 27-летний Зверев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме. В четвертом круге турнира он победил португальца Нуну Боржеша со счетом 6:2, 7:5. Следующим соперником 5-й ракетки мира будет американец Тэйлор Фритц.