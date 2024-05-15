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Сегодня, 07:32

Ольховский — о поражении Медведева от Пола: «Очень странный матч»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение Даниила Медведева в 1/8 финала турнира в Риме от американца Томми Пола (1:6, 4:6).

«Очень странный матч. Медведев сделал много неестественных ошибок, а Пол играл очень стабильно, без всплесков и падений, как он умеет. Думаю, сказалось то, что вчера Даниил сыграл очень плотный тяжелый матч, который поздно завершился. После таких встреч очень сложно перестроиться и выйти играть в дневную сессию, у него практически не было времени на восстановление», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Пол вышел в четвертьфинал и встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который победил аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.

Источник: https://tass.ru/sport/20797795
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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