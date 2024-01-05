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Надаль — о проблемах с бедром в матче против Томпсона: «Надеюсь, это просто перегруженные мышцы»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль надеется, что проблемы с бедром, возникшие в четвертьфинальном матче против Джордана Томпсона в турнире в Брисбене, являются лишь следствием чрезмерной нагрузки после длительного перерыва.

37-летний испанец уступил Томпсону со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 3:6. В третьем сете этой встречи он брал медицинский тайм-аут.

«Место, в котором я почувствовал дискомфорт, очень похоже на то, с которым были проблемы в прошлом году, но тем не менее немного другое: я чувствую, что здесь больше мышц, тогда как там были сухожилия. Сейчас все иначе, потому что тогда я сразу почувствовал что-то радикальное. Сегодня такого не было. Единственная проблема в том, что место то же самое и ты напуган немного больше, чем обычно. Но думаю, просто мышцы перегружены после всех моих усилий и очень тяжелого матча. Вот почему я все время говорю, что моя цель — попытаться стать конкурентоспособным через несколько месяцев», — сказал спортсмен.

Свой первый матч после паузы Надаль провел 31 декабря, сыграв в паре с соотечественником Марком Лопесом в турнире в Брисбене. Испанец не принимал участия в соревнованиях с момента получения повреждения на Australian Open-2023 — тогда у него была травма левого бедра.

Источник: https://www.tennismajors.com/atp/brisbane-international-atp-250/rafael-nadal-on-injury-concerns-hopefully-its-just-a-muscle-thats-super-charged-734557.html
Теннис
Рафаэль Надаль
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