Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:18

«Я просто хочу заниматься своим любимым делом». Медведев о выступлении в нейтральном статусе

Российский теннисист Медведев ответил на вопрос о выступлении в нейтральном статусе
Иван Шитик
Корреспондент

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос о выступлении в нейтральном статусе.

«Я исхожу из правил. Прямо сейчас они гласят, что мы можем выступать под нейтральным флагом. Я не делать что-то иначе.

Я просто хочу заниматься своим любимым делом. Пока у меня есть такая возможность, я буду пытаться играть для фанатов, для других людей и, конечно же, для себя», — приводит слова Медведева Tennis Channel.

Российский теннисист одержал первую победу в ранге первой ракетки мира, переиграв чеха Томаша Махача во втором круге турнира серии «Mастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

Чтобы сохранить статус первой ракетки мира, ему нужно дойти минимум до четвертьфинала турнира.

Даниил Медведев
2
1
Читайте также
«Челси» рискует не доиграть сезон из-за санкций против Абрамовича. Что будет с клубом дальше?
Президент МОК Томас Бах тремя словами про Россию уничтожил все олимпийские принципы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль: «Если не сдаваться, то шанс победить — 10 процентов»

Чесноков: «Медведев не дал шанса своему сопернику»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости