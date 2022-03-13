«Я просто хочу заниматься своим любимым делом». Медведев о выступлении в нейтральном статусе

Российский теннисист Медведев ответил на вопрос о выступлении в нейтральном статусе

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос о выступлении в нейтральном статусе.

«Я исхожу из правил. Прямо сейчас они гласят, что мы можем выступать под нейтральным флагом. Я не делать что-то иначе.

Я просто хочу заниматься своим любимым делом. Пока у меня есть такая возможность, я буду пытаться играть для фанатов, для других людей и, конечно же, для себя», — приводит слова Медведева Tennis Channel.

Российский теннисист одержал первую победу в ранге первой ракетки мира, переиграв чеха Томаша Махача во втором круге турнира серии «Mастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

Чтобы сохранить статус первой ракетки мира, ему нужно дойти минимум до четвертьфинала турнира.