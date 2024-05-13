Селиваненко — о поражении Рублева в Риме: «После титула в Мадриде такое проседание достаточно естественно»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение россиянина Андрея Рублева от француза Александра Мюллера (6:3, 3:6, 2:6) в третьем круге турнира в Риме (Италия).

«Первый матч в Риме Андрей сумел вытащить, показав, что в теннисе можно выигрывать в том числе мячи в падении. Но на второй игре уже закончилась необходимая энергия для побед на таком уровне. Что в принципе не особо удивительно с учетом предыдущего графика Андрея. После титула в Мадриде такое временное проседание достаточно естественно», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертом круге турнира в Риме Александр Мюллер сыграет с победителем пары Николас Харри (Чили) — Стефано Наполитано (Италия).

(Софья Грецкая)