Джокович испытывает головные боли после попадания бутылки в голову

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о последствиях попадания бутылки в голову.

10 мая Джокович раздавал автографы после победы над французом Корентеном Муте во втором круге турнира в Риме. В этот момент в голову 36-летнего теннисиста попала бутылка, которая выпала у одного из болельщиков.

«Честно говоря, я не знаю. Я должен это проверить. Вчера я собирался провести легкую тренировку. Не было ничего особенного, но я не чувствовал того, что обычно.

Сегодня в условиях стресса было довольно плохо – не из-за боли, а из-за баланса. У меня отсутствовала координация, я стал совершенно другим игроком в сравнении с тем, что было два дня назад. Это немного беспокоит», – цитирует Джоковича France24.

Также серб добавил, что в пятницу испытывал головные боли, тошноту и головокружение.

12 мая Джокович проиграл чилийцу Алехандро Табило (2:6, 3:6) в третьем круге «мастерса» в Риме.